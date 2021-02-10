Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине

Как отметили в украинском Минздраве, препарат китайской компании уже одобрен для экстренного применения в Китае, Турции, Бразилии и Индонезии.

В декабре прошлого года министерство заключило договор о поставке более 1 млн доз вакцины Sinovac.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин от коронавируса.

