Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине
Компания Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины против коронавируса для экстренного использования на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Как отметили в украинском Минздраве, препарат китайской компании уже одобрен для экстренного применения в Китае, Турции, Бразилии и Индонезии.
В декабре прошлого года министерство заключило договор о поставке более 1 млн доз вакцины Sinovac.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин от коронавируса.
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