Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине

Компания Sinovac подала заявку на регистрацию вакцины против коронавируса для экстренного использования на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Как отметили в украинском Минздраве, препарат китайской компании уже одобрен для экстренного применения в Китае, Турции, Бразилии и Индонезии.

В декабре прошлого года министерство заключило договор о поставке более 1 млн доз вакцины Sinovac.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин от коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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