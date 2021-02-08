Глава Еврокомиссии попросила членов ЕС поделиться вакциной с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать Украине часть своих вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии сообщила, что в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, который объединяет 172 страны, Украина получит первые дозы вакцин в феврале, а до лета - еще несколько миллионов.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского союза пообещали помогать Украине запасами вакцин от коронавируса из собственных поставок. В понедельник он заявил об улучшении ситуации с коронавирусом на Украине, сообщает RT.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от коронавируса. При этом документ запрещает препараты, разработанные государствами-«агрессорами», к которым, согласно закону 2015 года, Украина отнесла Россию.

