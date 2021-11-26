Синоптики спрогнозировали ливень в Москве в конце ноября
Осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудник центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Так, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков при температуре воздуха 7 градусов выше ноля. Температурный фон будет на 8–10 градусов выше нормы.
Тишковец не исключил, что будет побит и дневной, и ночной температурные рекорды для этого дня. С 1948 года самая теплая ночь в столичном регионе 30 ноября наблюдалась в 2006 году — плюс 4,4 градуса. Дневной рекорд был зафиксирован в 1974 году, когда максимальная отметка на термометрах установилась в 5,8 градуса тепла.
Как сообщалось ранее, ночью 23 ноября температура воздуха в Москве понизилась до минус шести градусов. Она стала самой холодной с начала осени в Москве.
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