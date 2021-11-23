Ночь 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночью 23 ноября температура воздуха в Москве понизилась до минус шести градусов, сообщили в столичном метеобюро.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве. Ранее минимальное снижение столбиков термометров показывало отрицательную температуру примерно в три градуса.

При этом отмечается, что ноябрьская погода в Москве пока теплее климатической нормы.