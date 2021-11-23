Ночь 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночью 23 ноября температура воздуха в Москве понизилась до минус шести градусов, сообщили в столичном метеобюро.

В ведомстве подчеркнули, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве. Ранее минимальное снижение столбиков термометров показывало отрицательную температуру примерно в три градуса.

При этом отмечается, что ноябрьская погода в Москве пока теплее климатической нормы.

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России

По прогнозу метеобюро, днем 23 ноября температура воздуха составит примерно минус два градуса. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В ведомстве рассказали, что в истории самое холодное 23 ноября в Москве было в 1902 году. Тогда столбики термометров упали до минус 19,2 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаморозкиМоскваОсеньПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры