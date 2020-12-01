Синоптики сообщили о теплой погоде в декабре в Азиатской России

Средняя температура в декабре на большей части Азиатской территории России будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как прогнозируют синоптики, в Европейской части страны превышение нормы не будет больше одного градуса.

Месячное количество осадков больше нормы предполагается на севере Северо-Западного федерального округа. В Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадков будет меньше нормы, на остальной территории - около среднего многолетнего количества.