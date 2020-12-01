Синоптики сообщили о теплой погоде в декабре в Азиатской России

Средняя температура в декабре на большей части Азиатской территории России будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как прогнозируют синоптики, в Европейской части страны превышение нормы не будет больше одного градуса.

Месячное количество осадков больше нормы предполагается на севере Северо-Западного федерального округа. В Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осадков будет меньше нормы, на остальной территории - около среднего многолетнего количества.

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Также мало осадков ожидается в декабре на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. Больше многолетних значений снега будет на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского автономного округа, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае – больше нормы.

Тем временем, сильные морозы могут прийти в Москву в конце января-начале февраля. Метеорологи предрекают столице среднестатистическую зиму, однако она будет холоднее, чем в прошлом году.



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ФОТО: pixabay.com
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