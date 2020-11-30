Москвичам пообещали сильные морозы в конце января
Сильные морозы могут прийти в Москву в конце января-начале февраля. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков.
По словам заммэра, метеорологи предрекают столице среднестатистическую зиму, однако она будет холоднее, чем в прошлом году, отмечает «Свободная пресса». Температура в декабре и январе обещает быть выше средней.
Бирюков также отметил, что снега в Москве будет «столько, сколько бывает обычно», поэтому городские службы должны быть готовы к столичной погоде.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о грядущих аномальных холодах в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Екатеринбургской областях, Татарстане, Башкортостане.
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