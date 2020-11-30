Осень в Москве стала рекордно теплой

Он отметил, что «сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно».

Средняя температура в ноябре в столице составила +3,2 градуса, что на 4,4 градуса выше нормы, пишет «Газета.ру».

Сегодня в Москве будет около ноля градусов, будет облачно с небольшими осадками. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что на этой неделе в столице наступит настоящая зима со снегом и легким морозом.



