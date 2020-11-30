Осень в Москве стала рекордно теплой
Осень в Москве в нынешнем году станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что «сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно».
Средняя температура в ноябре в столице составила +3,2 градуса, что на 4,4 градуса выше нормы, пишет «Газета.ру».
Сегодня в Москве будет около ноля градусов, будет облачно с небольшими осадками. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что на этой неделе в столице наступит настоящая зима со снегом и легким морозом.
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