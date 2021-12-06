Синоптики сообщили о снеге и морозе в Москве 6 декабря

Облачная погода с небольшим снегом, а также гололедица и до минус трех градусов ожидаются 6 декабря в Москве, следует из сообщения Гидрометцентра России.

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Днем в городе прогнозируется от трех до одного градусов мороза, в ночь на 7 декабря температура опуститься до минус пяти градусов.

В Подмосковье температура ожидается в пределах минус одного-шести градусов. Ночью может похолодать до минус семи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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