Синоптики сообщили о снеге и морозе в Москве 6 декабря

Днем в городе прогнозируется от трех до одного градусов мороза, в ночь на 7 декабря температура опуститься до минус пяти градусов.

В Подмосковье температура ожидается в пределах минус одного-шести градусов. Ночью может похолодать до минус семи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер.

