Вильфанд предупредил о похолодании в Москве

Погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

По его словам, понижение температуры до 10 градусов мороза днем прогнозируется с 10 декабря. При этом выпавший снег не растает уже до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах мегаполиса составляет от пяти до десяти см.

По данным синоптиков, 5-6 декабря днем в Москве прогнозируется от 3 до 1 градуса мороза, во вторник — от минус 1 до плюс 1 градуса, в среду — от 7 до 2 градусов мороза, в четверг — от минус 8 до минус 3 градусов.

Как сообщалось ранее, морозная погода до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию в ближайшие дни.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаМосква
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