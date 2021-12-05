Вильфанд предупредил о похолодании в Москве

По его словам, понижение температуры до 10 градусов мороза днем прогнозируется с 10 декабря. При этом выпавший снег не растает уже до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах мегаполиса составляет от пяти до десяти см.

По данным синоптиков, 5-6 декабря днем в Москве прогнозируется от 3 до 1 градуса мороза, во вторник — от минус 1 до плюс 1 градуса, в среду — от 7 до 2 градусов мороза, в четверг — от минус 8 до минус 3 градусов.

Как сообщалось ранее, морозная погода до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию в ближайшие дни.

