Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима
11 ноября 202104:03
Предстоящая зима в средней полосе России прогнозируется наподобие «еврозимы» - умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика «Фобос».
По его словам, в азиатской части РФ зима будет теплее нормы. Это не касается февраля - на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температур.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru