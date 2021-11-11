Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

Предстоящая зима в средней полосе России прогнозируется наподобие «еврозимы» - умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика «Фобос».

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По его словам, в азиатской части РФ зима будет теплее нормы. Это не касается февраля - на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температур.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗимаСиноптики
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