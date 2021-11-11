Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

По его словам, в азиатской части РФ зима будет теплее нормы. Это не касается февраля - на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температур.

