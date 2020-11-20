Синоптики сообщили, когда в Центральной России выпадет снег

Жителям Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, если говорить в целом, то к декабрю надо приготовиться к этому всем, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, снег на следующей неделе выпадет в Подмосковной области, на границе с Ярославской, Владимирской областями.