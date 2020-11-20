Синоптики сообщили, когда в Центральной России выпадет снег
Жителям Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, если говорить в целом, то к декабрю надо приготовиться к этому всем, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
По его словам, снег на следующей неделе выпадет в Подмосковной области, на границе с Ярославской, Владимирской областями.
При этом он отметил, что зимы в России становятся теплее. Однако в этом году зима ожидается холоднее, чем в предыдущем год. Не смотря на это, она будет теплее климатической нормы.
Согласно прогнозу, на следующей неделе жителей европейской части России ждут гололедица, снег и колебания температуры.
Как сообщалось, начало зимы в Москве будет примерно на два градуса теплее климатической нормы. Ночью средняя прогнозируемая температура будет около минус 8,6 градусов, днем - минус 3,5. Количество осадков ожидается на уровне нормы (56 миллиметров).
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