Синоптики сообщили, когда в Центральной России выпадет снег

Жителям Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, если говорить в целом, то к декабрю надо приготовиться к этому всем, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, снег на следующей неделе выпадет в Подмосковной области, на границе с Ярославской, Владимирской областями.

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

При этом он отметил, что зимы в России становятся теплее. Однако в этом году зима ожидается холоднее, чем в предыдущем год. Не смотря на это, она будет теплее климатической нормы.

Согласно прогнозу, на следующей неделе жителей европейской части России ждут гололедица, снег и колебания температуры.

Как сообщалось, начало зимы в Москве будет примерно на два градуса теплее климатической нормы. Ночью средняя прогнозируемая температура будет около минус 8,6 градусов, днем - минус 3,5. Количество осадков ожидается на уровне нормы (56 миллиметров).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаСнегПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры