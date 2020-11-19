Синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Москве

Начало зимы в Москве будет примерно на два градуса теплее климатической нормы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночью средняя прогнозируемая температура будет около минус 8,6 градусов, днем - минус 3,5. Количество осадков ожидается на уровне нормы (56 миллиметров).