В Петербурге зафиксировали температурный рекорд, передает ТАСС.

Температура воздуха достигла почти 11 градусов, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 1978 году.

В городе будет облачно, обещают дожди и ветер. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 18-18 м/с.



