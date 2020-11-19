В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд, передает ТАСС.

Температура воздуха достигла почти 11 градусов, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 1978 году.

В городе будет облачно, обещают дожди и ветер. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 18-18 м/с.


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ФОТО: ФОТО: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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