В Петербурге зафиксировали температурный рекорд
19 ноября 202009:11
В Петербурге зафиксировали температурный рекорд, передает ТАСС.
Температура воздуха достигла почти 11 градусов, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 1978 году.
В городе будет облачно, обещают дожди и ветер. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 18-18 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru