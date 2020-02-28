Синоптики рассказали об аномально теплой весне в России

Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первый день календарной весны ночью в Москве ожидаются температуры -2…-4 градуса, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.

