Синоптики рассказали об аномально теплой весне в России
В ряде российский территорий март станет аномально теплым. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Центральном федеральном округе ожидается превышение нормы на 7—10 градусов, передает Ura.ru. Ночные температуры уже в первую неделю первого весеннего месяца будут положительными.
По словам синоптика, в Арктике, в районе Норильска температура будет выше климатической нормы на 10—12 градусов. Аналогичная обстановка в Западной Сибири.
Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первый день календарной весны ночью в Москве ожидаются температуры -2…-4 градуса, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса
- Китайский эсминец атаковал лазером самолет-разведчик США
- Синоптики рассказали об аномально теплой весне в России
- В России обновили список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
- За нарушения в ходе голосования по Конституции будут наказывать тюрьмой