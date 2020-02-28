Синоптики рассказали об аномально теплой весне в России

В ряде российский территорий март станет аномально теплым. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В Центральном федеральном округе ожидается превышение нормы на 7—10 градусов, передает Ura.ru. Ночные температуры уже в первую неделю первого весеннего месяца будут положительными.

По словам синоптика, в Арктике, в районе Норильска температура будет выше климатической нормы на 10—12 градусов. Аналогичная обстановка в Западной Сибири.

Москвичам рассказали о погоде в первую неделю весны

Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первый день календарной весны ночью в Москве ожидаются температуры -2…-4 градуса, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что наступление ранней весны при отсутствии запасов снега могут привести к тому, что в регионах Центральной России не будут наполнены водохранилища.

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ФОТО: pixabay.com
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