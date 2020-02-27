Москвичам рассказали о погоде в первую неделю весны

В Москве в начале следующей недели потеплеет до +7 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, благодаря мартовскому солнцу, земля, на которой практически нет снега, быстро начнет прогреваться, передает РИА Новости.

По словам синоптика, уже к середине недели дневная температура составит +5..+7 градусов, передает АГН «Москва».

В понедельник и вторник местами пройдет небольшой дождь.

В предстоящую субботу и воскресенье воздух днем в столице прогреется до +4..+5 градусов, сообщает Москва 24.



Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в первый день весны.

