Москвичам рассказали о погоде в первую неделю весны
В Москве в начале следующей недели потеплеет до +7 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, благодаря мартовскому солнцу, земля, на которой практически нет снега, быстро начнет прогреваться, передает РИА Новости.
По словам синоптика, уже к середине недели дневная температура составит +5..+7 градусов, передает АГН «Москва».
В понедельник и вторник местами пройдет небольшой дождь.
В предстоящую субботу и воскресенье воздух днем в столице прогреется до +4..+5 градусов, сообщает Москва 24.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в первый день весны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-начальник охраны Ельцина рассказал о «двойниках» глав государства
- В Кремле оценили появление площади Немцова в Праге
- Москвичам рассказали о погоде в первую неделю весны
- Нацпроект «Экология» будут курировать Абрамченко и Чернышенко
- Директор пермского детсада уволилась из-за песни с упоминаем алкоголя