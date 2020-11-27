Синоптики рассказали о «скучной» погоде в Москве до конца ноября
До конца ноября жителей Москвы ждет облачная погода с разными видами осадков, при этом солнце будет отсутствовать, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он назвал такую погоду «скучной». «Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными», - отметил синоптик.
При этом температура воздуха в ближайшие дни будет около нуля, что на несколько градусов выше климатической нормы.
Ранее МЧС по Москве предупредило жителей города о сильном тумане и гололедице.
Ведомство со ссылкой на Росгидромет сообщил о сильном тумане с низкой видимостью, достигающей 500 метров, и гололедице. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 9 утра 27 ноября.
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