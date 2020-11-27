Синоптики рассказали о «скучной» погоде в Москве до конца ноября

До конца ноября жителей Москвы ждет облачная погода с разными видами осадков, при этом солнце будет отсутствовать, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он назвал такую погоду «скучной». «Циклоническая деятельность определяет облачную погоду с осадками во всех видах: и дождь, и снег, и мокрый снег. Но они будут умеренными», - отметил синоптик.