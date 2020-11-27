Москвичей предупредили о тумане и гололедице в пятницу
Отделение МЧС по Москве предупредил жителей города о сильном тумане и гололедице с четверга 26 ноября до утра пятницы 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство со ссылкой на Росгидромет сообщил о сильном тумане с низкой видимостью, достигающей 500 метров, и гололедице. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 9 утра 27 ноября.
МЧС советует автолюбителям снизить скорость движения и избегать обгонов. Также в сообщении напомнили о необходимости держать дистанцию с идущими рядом транспортными средствами.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее в эфире НСН рассказал о погодных аномалиях в азиатской части России и дал предварительный прогноз о погоде в Москве в декабре.
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