Москвичей предупредили о тумане и гололедице в пятницу

Отделение МЧС по Москве предупредил жителей города о сильном тумане и гололедице с четверга 26 ноября до утра пятницы 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство со ссылкой на Росгидромет сообщил о сильном тумане с низкой видимостью, достигающей 500 метров, и гололедице. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится до 9 утра 27 ноября.

МЧС советует автолюбителям снизить скорость движения и избегать обгонов. Также в сообщении напомнили о необходимости держать дистанцию с идущими рядом транспортными средствами.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее в эфире НСН рассказал о погодных аномалиях в азиатской части России и дал предварительный прогноз о погоде в Москве в декабре.









