Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе

В пятницу станет еще теплей: +17..+22 градуса. Об этом RT сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



По словам специалиста, погода в выходные значительно улучшится. Столичный регион окажется в теплом секторе Балтийского циклона. Он принесет кратковременные дожди и температуру в субботу и воскресенье от +17 до +25 градусов, отмечают Дни.ру

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что среднемесячная температура в июне на большинстве территории России будет около нормы.

