Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе
Потепление придет в столичный регион уже в четверг, 4 июня. Температура воздуха поднимется до +18..+20 градусов днем. Будет облачная погода с прояснениями.
В пятницу станет еще теплей: +17..+22 градуса. Об этом RT сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, погода в выходные значительно улучшится. Столичный регион окажется в теплом секторе Балтийского циклона. Он принесет кратковременные дожди и температуру в субботу и воскресенье от +17 до +25 градусов, отмечают Дни.ру
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что среднемесячная температура в июне на большинстве территории России будет около нормы.
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