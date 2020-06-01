Летнее тепло придёт в Москву после дождичка в четверг

Среднемесячная температура в июне на большинстве территории России будет около нормы. Об этом, как передает ТАСС, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В эфире НСН об объяснил, почему в Москве сейчас установилась не по-летнему прохладная погода.

«Прохладная погода связана с тем, что к западу расположился хорошо выраженный высотный гребень – область высокого давления – с ориентиром от Средиземного моря на Скандинавию. Он малоподвижный, поэтому по восточной периферии этого гребня будут перемещаться воздушные массы из приполярных районов. В Северо-Западном ФО в этой связи прогнозируются заморозки. В центре европейской России – низкие температуры: ночью +6…+7⁰С, днем около +12⁰С. Температуры ниже много летних значений примерно на 6⁰С, то есть такие, как в конце апреля. Так что в начале июня нас ждет арктическая свежесть, чтобы потом насладиться по-настоящему летней погодой. Сейчас прохладно, но по-летнему прохладно. Однако первого-четвертого июня еще будет и дождливо. Облачная погода без просветов для солнца. Во вторник и среду – дождливая погода, порывистый ветер до 15-17 м/с», - объяснил синоптик.

На юге тоже будет понижение температуры, добавил он. «В Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму до +20…+25⁰С. А на юго-востоке – ничего подобного. В Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, на востоке Ставрополья – до +30⁰С», - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что нынешнее похолодание - это не аномалия. «Очень часто такое бывает. В 2014, 2017-18 годах первые дни июня начинались с заморозков, до -2⁰С по области. Но в целом лето будет теплым. Но с резко выраженной динамикой: будут волны тепла, жаркой и сухой погоды, и периоды похолодания с осадками. С четверга мы уже прогнозируем +20…+21⁰С днем. Повышаются и ночные температуры, это будут двузначные числа - +13…+14⁰С. К воскресенью – до +15⁰С. Это гораздо более веселая погода. Потеплеет и на Северо-Западе, на 4⁰С выше нормы, и на Юге, до +23…+28⁰С. Есть большая вероятность того, что во второй пятидневке еще более значительно повысится температура. Но уверенно об этом можно будет говорить послезавтра», - обнадежил собеседник НСН.

По его словам, резко похолодает на юге Сибири. «Там последние два месяца держалась несусветно, рекордно высокая температура, в мае до +34⁰С. И сейчас около +25⁰С. В ближайшие дни температура понизиться примерно на 10⁰С. Ночью до +5…+6⁰С. Это холодно. Очень некомфортные изменения после очень длительной жары. И такая же погода, даже теплее будет гораздо севернее, в Салехарде и Нарьян-Маре», - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он объяснил, почему в последние дни мая, когда погода неприятно удивляла дождями и прохладой, в информационном поле был практически незаметен Росгидромет. «Последние дни метеорологи как на фронте. В прямом смысле – на атмосферном фронте. Когда фронтальные разделы один за другим перемещались из европейской России и постоянно происходил анализ погодных условий, выпускались шторм-предупреждения, информация доводилась до МЧС, до властных структур – некогда общаться с журналистами. На прошлой неделе была очень сложная погода. Потому весь Росгидромет был незаметен», - заключил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал, что в первый день календарного лета на территории Европейской части России испортится погода.

