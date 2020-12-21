Snow must go on. Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

«Первая половина недели не принесет нам никаких погодных сюрпризов. С понедельника до среды атмосфера останется в спокойном состоянии, сохранится пасмурная погода с высокой влажностью. Существенных осадков не ожидается, а показания термометров будут колебаться у нулевой отметки: днем - слабая оттепель, ночью - слабый минус», - отметил он.



Тишковец добавил, что москвичи почувствуют изменение погоды во второй части недели.

«Будут катаклизмы, связанные с циклоном "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут идти со слабой или умеренной интенсивностью. А вот в пятницу и в ночь на субботу погода резко ухудшится: на жителей Центральной России и Москвы обрушится довольно мощный снегопад с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, снежными заносами. Это может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта», - предупредил он.



Специалист отметил, что жителям столицы следует готовиться к метелям и похолоданию.



«Предварительно прогнозируется до 20-25 миллиметров осадков, это примерно половина всей декабрьской нормы. При этом сугробы могут вырасти с нынешних 10 до 20 сантиметров в Москве, что соответствует многолетней норме конца декабря. Температура воздуха в пятницу будет 0..-5, в субботу похолодает до -3..-8, при этом могут быть порывы ветра до 10-15 м/с с сильной метелью. Тем не менее, наверняка большинство москвичей и жителей Центральной России обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года», - сказал Тишковец.



Кроме того, ведущий специалист центра «Фобос» дал прогноз на новогоднюю ночь, но добавил, что он не точный.



«Про новогоднюю ночь говорить преждевременно. Я думаю, будет слабый минус, в любом случае достаточно приличный снежный покров, который мы не видели долгие годы в ночь с 31 декабря на 1 января. Но сделать точный прогноз пока не представляется возможным», - заключил он.



Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН посоветовала россиянам не отходить слишком далеко от дома во время празднования Нового года, а также дозировать пребывание на улице.



Между тем, фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян (86%) собираются встретить Новый год дома. Выяснилось, что только 5% респондентов запланировали в новогоднюю ночь поход в гости. Еще 4% будут праздновать на работе, 3% пока не определились.

