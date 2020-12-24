«Снежный коллапс». Вильфанд предупредил москвичей о грядущей стихии
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал в эфире НСН, какие климатические испытания ждут Москву уже в эту пятницу.
Синоптики предупредили москвичей о надвигающейся метели. Ухудшение погоды ожидается в ночь на 25 декабря, сообщается на сайте МЧС.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН подтвердил прогнозы спасателей, отметив, что в Москве в пятницу выпадет свыше 10 сантиметров осадков.
«Погода в конце этой недели будет совершенно нестандартной. Завтра мы ожидаем очень сложную погоду - прохождение фронтальных разделов, повышение температуры до 0 градусов. Будет снег, местами сильный. По области выпадет мокрый снег, будет гололед, снежные заносы. В целом за пятницу и часть субботы выпадет свыше 10 сантиметров осадков. Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс! И гололед, и метель не исключена. Будет настоящая зимняя погода со снегом, с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках», - отметил синоптик.
Вильфанд добавил, что в начале следующей недели в столичный регион придут морозы, но к Новому году они должны отступить.
«А вот дальше начнется изменение погоды, в начале следующей недели прогнозируется заметное понижение температуры, поскольку циклон, который сейчас определяет некоторое потепление, уходя, оставит за собой в тылу поток холодного воздуха, и температура понизится до ночных отметок в минус 10 - минус 15 градусов. Но затем уже ближе к Новому году, к 30 декабря будет очередное повышение температуры. Что качается погоды непосредственно в новогоднюю ночь, я пока воздержусь от прогнозов, давайте немного подождем», - рассказал метеоролог.
Ранее в четверг ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец уже предупреждал, что в начале следующей недели в Москву придут январские морозы до минус 15 градусов, а ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.
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