«Снежный коллапс». Вильфанд предупредил москвичей о грядущей стихии

Вильфанд добавил, что в начале следующей недели в столичный регион придут морозы, но к Новому году они должны отступить.

«А вот дальше начнется изменение погоды, в начале следующей недели прогнозируется заметное понижение температуры, поскольку циклон, который сейчас определяет некоторое потепление, уходя, оставит за собой в тылу поток холодного воздуха, и температура понизится до ночных отметок в минус 10 - минус 15 градусов. Но затем уже ближе к Новому году, к 30 декабря будет очередное повышение температуры. Что качается погоды непосредственно в новогоднюю ночь, я пока воздержусь от прогнозов, давайте немного подождем», - рассказал метеоролог.

Ранее в четверг ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец уже предупреждал, что в начале следующей недели в Москву придут январские морозы до минус 15 градусов, а ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы.

