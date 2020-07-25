Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Комфортная погода ожидает москвичей в субботу. Температура поднимется до +24, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему москвичей ждет погожий летний денек, что позволит воздуху лучше прогреться до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля», - процитировало синоптика РИА Новости.
В столице температура воздуха вырастет до +22-24 градусов, в Подмосковье до +20-25 при переменной облачности.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, ветер южного направления при скорости 2-7 метра в секунду.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, какой погода в Москве будет на выходных.
«Хоть ближайшая ночь пока прохладная – в Москве +8…+10 градусов Цельсия, по области +6…+11 градусов, но обойдется без осадков что днем, что ночью. Сильный юго-западный ветер уже днем в субботу повысит температуру до +21…+23 градусов, а по Московской области до +18…+23 градусов. В воскресение местами пройдут небольшие дожди, но станет еще теплее – в Москве ночью +11…+13 градусов, а по области +8…+13 градусов. Днем же температура составит в столице +23…+25 градусов, а в районах Подмосковья +20…+25 градусов. В ночь на понедельник будет преимущественно без осадков, температура в +13…+15 градусов, по области - +10…+15 градусов», - рассказала собеседница НСН.
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