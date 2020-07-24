В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет Москву в конце июля

Столичный регион ожидает скорое потепление. Уже в ближайшие выходные показатели термометров поползут вверх. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала, когда и какой погоды ожидать жителям Московского региона и гостям столицы.

«Могу отметить, что жары у нас не будет. Будет умеренно-теплая погода, температура будет близка к норме и не обойдется без кратковременных дождей, но будут дни и без осадков. Вполне хорошая, комфортная летняя погода ожидается как на ближайших выходных, так и на следующей неделе», - уточнила Макарова.

Так, по данным Гидрометцентра, повышение температуры начнется уже в субботу.

«Хоть ближайшая ночь пока прохладная – в Москве +8…+10 градусов Цельсия, по области +6…+11 градусов, но обойдется без осадков что днем, что ночью. Сильный юго-западный ветер уже днем в субботу повысит температуру до +21…+23 градусов, а по Московской области до +18…+23 градусов. В воскресение местами пройдут небольшие дожди, но станет еще теплее – в Москве ночью +11…+13 градусов, а по области +8…+13 градусов. Днем же температура составит в столице +23…+25 градусов, а в районах Подмосковья +20…+25 градусов. В ночь на понедельник будет преимущественно без осадков, температура в +13…+15 градусов, по области - +10…+15 градусов», - рассказала собеседница НСН.