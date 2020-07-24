В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет Москву в конце июля
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, какой ветер принесет в Москву потепление.
Столичный регион ожидает скорое потепление. Уже в ближайшие выходные показатели термометров поползут вверх. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала, когда и какой погоды ожидать жителям Московского региона и гостям столицы.
«Могу отметить, что жары у нас не будет. Будет умеренно-теплая погода, температура будет близка к норме и не обойдется без кратковременных дождей, но будут дни и без осадков. Вполне хорошая, комфортная летняя погода ожидается как на ближайших выходных, так и на следующей неделе», - уточнила Макарова.
Так, по данным Гидрометцентра, повышение температуры начнется уже в субботу.
«Хоть ближайшая ночь пока прохладная – в Москве +8…+10 градусов Цельсия, по области +6…+11 градусов, но обойдется без осадков что днем, что ночью. Сильный юго-западный ветер уже днем в субботу повысит температуру до +21…+23 градусов, а по Московской области до +18…+23 градусов. В воскресение местами пройдут небольшие дожди, но станет еще теплее – в Москве ночью +11…+13 градусов, а по области +8…+13 градусов. Днем же температура составит в столице +23…+25 градусов, а в районах Подмосковья +20…+25 градусов. В ночь на понедельник будет преимущественно без осадков, температура в +13…+15 градусов, по области - +10…+15 градусов», - рассказала собеседница НСН.
Днем в первый рабочий день недели ожидаются те же +23…+25 градусов в Москве и +21…+26 градусов в регионе. При этом во вторник ожидается потепление еще на 1-2 градуса.
«Так днем будет +22…+27 градусов. Однако, немного понизится температура в среду – до +21…+26 градусов. Четверг и пятница тоже пока ожидаются вполне теплыми, с кратковременными дождями. Наиболее вероятные значения в ночные часы это +12…+16 градусов, а днем около +20…+25 градусов. Такой погодой завершиться июль», - констатировала Марина Макарова.
Что касается прогнозов на август, главный специалист Гидрометцентра отметила, что температура в последний месяц лета «будет немного теплее нормы, а количество осадков - около нормы». При этом, она подчеркнула, что «в годовом ходе июль является самым влажным месяцем».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец высказал мнение, что в сентябре средняя температура будет на градус выше нормы, в октябре – на два градуса, а в ноябре – сразу на пять градусов.
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