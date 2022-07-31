Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 31 июля

31 июля в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков, сказано в сообщении Гидрометцентра.

Метеоролог рассказал, какая погода ожидает Москву в первую неделю августа

Днем в городе ожидается от 24 до 26 градусов, ночью — до +11 градусов.

На территории Московской области прогнозируется от 22 до 27 градусов тепла днем и от +8 до +13 градусов ночью. Ветер будет слабым. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что предварительно никаких аномалий в августе в европейской части России не ожидается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
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