Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 31 июля
31 июля в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков, сказано в сообщении Гидрометцентра.
Днем в городе ожидается от 24 до 26 градусов, ночью — до +11 градусов.
На территории Московской области прогнозируется от 22 до 27 градусов тепла днем и от +8 до +13 градусов ночью. Ветер будет слабым. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что предварительно никаких аномалий в августе в европейской части России не ожидается.
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