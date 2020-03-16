Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Снег, выпавший в столичном регионе в минувшие выходные, может полностью растаять уже к середине этой недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам специалиста, от снежного покрова не останется и следа 18 или 19 марта – его таянию поспособствуют дожди. При этом Позднякова не исключила, что снегопад сможет пойти в столичном регионе вновь, однако осадки будут не такими интенсивными, пишет Газета.ру.
При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей ряда российских регионов ожидает резкий перепад температур. Специалист отметил, что в ближайшее время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья сменится заморозками, при этом температура всё равно будет выше нормы, отмечает RT.
Кроме того, по мнению синоптика, очередного снегопада в Москве в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Роман Вильфанд подчеркнул, что ветер стихнет, до среды сохранится штиль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта
- Политолог: Закрытие границы России и Белоруссии не повлияет на отношения двух стран
- Рубль продолжает падать
- Россия борется с разведкораблями НАТО у Крыма с помощью РЭБ
- На борьбу с коронавирусом в России выделено 300 млрд рублей