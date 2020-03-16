Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Снег, выпавший в столичном регионе в минувшие выходные, может полностью растаять уже к середине этой недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам специалиста, от снежного покрова не останется и следа 18 или 19 марта – его таянию поспособствуют дожди. При этом Позднякова не исключила, что снегопад сможет пойти в столичном регионе вновь, однако осадки будут не такими интенсивными, пишет Газета.ру.

Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей ряда российских регионов ожидает резкий перепад температур. Специалист отметил, что в ближайшее время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья сменится заморозками, при этом температура всё равно будет выше нормы, отмечает RT.

Кроме того, по мнению синоптика, очередного снегопада в Москве в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Роман Вильфанд подчеркнул, что ветер стихнет, до среды сохранится штиль.

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ФОТО: pixabay.com
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