Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей ряда российских регионов ожидает резкий перепад температур. Специалист отметил, что в ближайшее время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья сменится заморозками, при этом температура всё равно будет выше нормы, отмечает RT.

Кроме того, по мнению синоптика, очередного снегопада в Москве в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Роман Вильфанд подчеркнул, что ветер стихнет, до среды сохранится штиль.

