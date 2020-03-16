Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях

Жителей России ждут погодные аномалии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе в Новосибирске и Красноярске прогнозируется теплая погода, а жителей юга европейской части страны ждет резкий перепад температур, сообщает РИА Новости.

В Москве подрастет давление и температура

Вильфанд отметил, что в Сибири ожидаемая температура составит +4..+10 градусов. А вот в Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и Крыму прогнозируются заморозки. При этом температура воздуха будет выше обычных значений, передает RT.

Жителей Камчатки синоптики предупредили о ветре с порывами до 30 м/c, отмечает Ura.ru.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на текущей неделе в Москве очередного снегопада не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. В понедельник прогнозируется до +4 градусов.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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