Синоптики прогнозируют заморозки в Подмосковье до 23 мая

Согласно прогнозу, в этот период времени температура отдыха на территории области может колебаться от -2 до 0 градусов.

Ранее сотрудники ГИБДД обратились к московским автомобилистам с просьбой проявлять повышенную бдительность из-за сложных метеоусловий в столичном регионе. Там напомнили, что по прогнозу Гидрометцентра до конца 21 мая в мегаполисе ожидается дождь и мокрый снег.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей.

