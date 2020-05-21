Синоптики прогнозируют заморозки в Подмосковье до 23 мая
По прогнозам синоптиков, в Московской области ожидаются заморозки в утреннее и ночное время до 23 мая. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Согласно прогнозу, в этот период времени температура отдыха на территории области может колебаться от -2 до 0 градусов.
Ранее сотрудники ГИБДД обратились к московским автомобилистам с просьбой проявлять повышенную бдительность из-за сложных метеоусловий в столичном регионе. Там напомнили, что по прогнозу Гидрометцентра до конца 21 мая в мегаполисе ожидается дождь и мокрый снег.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей.
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