В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Синоптики дали предварительный прогноз на июнь. И он, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, вполне благоприятный, об этом пишет «Российская газета». Специалист подчеркнула, что первый месяц лета в столичном регионе может оказаться теплее нормы: в темное время суток в Москве и Подмосковье будет около +10…+15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25-ти.

Погода в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Смоленской и Брянской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. При этом, Людмила Паршина подчеркнула, что более точный прогноз на июнь синоптики представят в конце мая, отмечает RT.

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Ранее НСН писала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что Россию ждёт жаркое лето. По словам специалиста, об этом говорят все научные прогнозы синоптиков и метеорологов. При этом, ожидается довольно большая разница в характере погоды по федеральным округам, сообщил он в ходе онлайн-конференции в Москве.

По оценке Вильфанда, лето прогнозируется неоднородным - волны тепла, представляющие опасность для здоровья людей, будут сменяться холодными периодами. Последние будут сопровождаться дождями и сильным ветром.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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