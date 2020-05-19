В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Синоптики дали предварительный прогноз на июнь. И он, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, вполне благоприятный, об этом пишет «Российская газета». Специалист подчеркнула, что первый месяц лета в столичном регионе может оказаться теплее нормы: в темное время суток в Москве и Подмосковье будет около +10…+15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25-ти.
Погода в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Смоленской и Брянской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. При этом, Людмила Паршина подчеркнула, что более точный прогноз на июнь синоптики представят в конце мая, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что Россию ждёт жаркое лето. По словам специалиста, об этом говорят все научные прогнозы синоптиков и метеорологов. При этом, ожидается довольно большая разница в характере погоды по федеральным округам, сообщил он в ходе онлайн-конференции в Москве.
По оценке Вильфанда, лето прогнозируется неоднородным - волны тепла, представляющие опасность для здоровья людей, будут сменяться холодными периодами. Последние будут сопровождаться дождями и сильным ветром.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Гонка вакцин: Когда и кого будут прививать от COVID-19
- В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%
- Инфекционисты оценили влияние майских праздников на заболеваемость COVID-19
- В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
- Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru