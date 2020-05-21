Вильфанд назвал сроки возвращения теплой погоды в Москву

Прохладная погода с температурой ниже климатической нормы сохранится в столичном регионе до конца текущей недели, а также в начале следующей. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что сейчас на все европейской территории России сохраняется достаточно прохладная температура, которая на шесть градусов ниже климатической нормы месяца.

По словам Вильфанда, тенденция к небольшому потеплению начнется с воскресенья, когда воздух прогреется до +16 °С. А нормальная для конца мая погода придет в столичный регион не раньше вторника – тогда столбики термометров будут дотягиваться до отметки +20 °С и выше, отмечает RT.