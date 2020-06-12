Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве на выходных

Метеорологи в эфире НСН предупредили москвичей о резком ухудшении погоды на выходных.

Москву в выходные накроют дожди и град, начнется похолодание предупреждают в ГУ МЧС по столице.

«С сохранением до 9 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13–18 м/с», — говорится на сайте столичного управления МЧС.

Как рассказала НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.

«В ночь на пятницу местами может пройти дождь с грозой, а утром мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта. Днём в зоне фронта будут отмечаться дожди, местами сильные, с грозой и градом, с порывами ветра до 14-19 м/c. Ветер развернётся на северный, северо-западный, и с ним будет распространяться более прохладная воздушная масса. В ночь на субботу продолжатся дожди с грозой, будет тепло: +13...+15 в Москве, +11...+16 градусов по области. День в субботу будет более спокойным, но ещё возможны порывы ветра до 18 м/c. Максимальная температура в Москве +18...+20 градусов, но будет солнечно, местами ещё может пройти небольшой дождь», - сообщила Макарова.

Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН также подтвердил, что зной, который пришел в столицу в начале недели, продержится недолго.

«В пятницу изменения циркуляции приведут к тому, что при ещё высоких ночных температурах +18...+20 градусов днём начнётся понижение до +24...+25 градусов, а в субботу уже температура понизится до своих многолетних значений. Ночные температуры около 10-13 градусов, дневные +17...+20 градусов — около или чуть ниже нормы. В первые дни следующей недели прогнозируется уже нормальная погода», - отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, в последние дни температура в столице держится примерно на 7 градусов выше многолетних значений. Синоптики считают, что средние температуры нынешнего лета в России будут около или чуть выше нормы, но в течение сезона возможны значительные перепады температур.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Прогноз ПогодыСиноптикиПогодаПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры