Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Москве на выходных

Москву в выходные накроют дожди и град, начнется похолодание предупреждают в ГУ МЧС по столице.

«С сохранением до 9 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13–18 м/с», — говорится на сайте столичного управления МЧС.

Как рассказала НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.

«В ночь на пятницу местами может пройти дождь с грозой, а утром мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта. Днём в зоне фронта будут отмечаться дожди, местами сильные, с грозой и градом, с порывами ветра до 14-19 м/c. Ветер развернётся на северный, северо-западный, и с ним будет распространяться более прохладная воздушная масса. В ночь на субботу продолжатся дожди с грозой, будет тепло: +13...+15 в Москве, +11...+16 градусов по области. День в субботу будет более спокойным, но ещё возможны порывы ветра до 18 м/c. Максимальная температура в Москве +18...+20 градусов, но будет солнечно, местами ещё может пройти небольшой дождь», - сообщила Макарова.