Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года

Четверг, 11 июня, стал самым жарким днем в Москве с июня 2019 года. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики ждут резкого похолодания в Москве на праздничных выходных

По ее словам такая же 30-градусная жара в столице была 22 июня прошлого года.

Синоптик отметила, что сегодняшний день стал самым теплым с начала нынешнего года, передает РИА Новости.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.

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ФОТО: pixabay.com
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