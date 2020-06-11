Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года

По ее словам такая же 30-градусная жара в столице была 22 июня прошлого года.

Синоптик отметила, что сегодняшний день стал самым теплым с начала нынешнего года, передает РИА Новости.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.

