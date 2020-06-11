Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года
Четверг, 11 июня, стал самым жарким днем в Москве с июня 2019 года. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам такая же 30-градусная жара в столице была 22 июня прошлого года.
Синоптик отметила, что сегодняшний день стал самым теплым с начала нынешнего года, передает РИА Новости.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года
- Пособия по безработице в России увеличены
- Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»
- Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы
- Мишустин продлил выплату пособий по безработице еще на три месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru