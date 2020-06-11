Синоптики ждут резкого похолодания в Москве на праздничных выходных

Как рассказала НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, уже в пятницу, в День России, дышать в Москве станет значительно легче: раскалённый столичный воздух охладит атмосферный фронт.

«В ночь на пятницу местами может пройти дождь с грозой, а утром мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта. Днём в зоне фронта будут отмечаться дожди, местами сильные, с грозой и градом, с порывами ветра до 14-19 м/c. Ветер развернётся на северный, северо-западный, и с ним будет распространяться более прохладная воздушная масса. В ночь на субботу продолжатся дожди с грозой, будет тепло: +13...+15 в Москве, +11...+16 градусов по области. День в субботу будет более спокойным, но ещё возможны порывы ветра до 18 м/c. Максимальная температура в Москве +18...+20 градусов, но будет солнечно, местами ещё может пройти небольшой дождь», - сообщила Макарова.

Как говорят в Гидрометцентре, в воскресенье москвичи смогут отдохнуть и от дождей, по ночам станет ещё прохладнее - около +10 градусов под утро при небольшой облачности. Днём в городе будет около +20 градусов, в Подмосковье от +16 до +21 градуса, и тоже без осадков. На следующей неделе дневные температуры вернутся на прежний уровень.

«Начало следующей недели у нас будет солнечным, продолжится прогрев воздуха. Ночь на понедельник ещё прохладная, +8...+13 градусов, но затем начнётся повышаться. Во вторник днём уже +23...+28, и в середине следующей недели максимальная температура ожидается на уровне +24...+29 градусов. Но, вместе с тем, возрастёт вероятность локальных кратковременных дождей», - отметила Макарова в беседе с НСН.

Нынешние тридцатиградусные показатели не характерны для первой декады июня в Москве — скорее, это июльский уровень более южного Курска, отмечал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последние дни температура в столице держится примерно на 7 градусов выше многолетних значений. По оценкам синоптиков, средние температуры нынешнего лета в России будут около или чуть выше нормы, но в течение сезона возможны значительные перепады температур.

