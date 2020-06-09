Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что такие температуры в столице больше характерны для конца июля, чем для июня, причем не для самого города, а для более южного Курска. Однако зной в Москве продержится недолго, рассказал он.

«Сейчас очень жаркая погода, существенно превышающая многолетние значения — на 6-7 градусов. И связана она не только с дневными температурами, которые в ближайшие дни будут в диапазоне +28...+30 градусов, но и с очень высокими ночными температурами — около 17-18 градусов. Такая погода будет длиться до четверга включительно. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Жарко будет и днём, и ночью.

В пятницу изменения циркуляции приведут к тому, что при ещё высоких ночных температурах +18...+20 градусов днём начнётся понижение до +24...+25 градусов, а в субботу уже температура понизится до своих многолетних значений. Ночные температуры около 10-13 градусов, дневные +17...+20 градусов — около или чуть ниже нормы. В первые дни следующей недели прогнозируется уже нормальная погода», - сообщил Вильфанд.

Пока же в городе настолько жарко, что врачи советуют живущим в условиях масочного режима москвичам чаще менять средства индивидуальной защиты. Кожа под ними потеет, и влага быстрее выводит из строя защитный слой, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он посоветовал менять маски в жару каждые 20-30 минут, предпочитая светлые оттенки тёмным и избегая синтетических изделий.

