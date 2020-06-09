Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет аномальная жара
Июльский зной пришёл в столицу ненадолго, и уже в ближайшие выходные температура вернётся в норму, сообщил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На смену дождям и прохладе в европейскую часть России пришла настоящая жара. На этой неделе температура на севере, в Архангельской области, превысит 30 градусов тепла, а на юге — в Волгоградской, Ростовской областям, Краснодарском и Ставропольском краях — достигнет +35 градусов, предупредили в Росгидромете. В Астраханской области столбики термометров пойдут ещё выше — к отметке в +42. Жарко на этой неделе и в Москве: например, во вторник, 9 июня, в городе до +29, а по области до +30 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что такие температуры в столице больше характерны для конца июля, чем для июня, причем не для самого города, а для более южного Курска. Однако зной в Москве продержится недолго, рассказал он.
«Сейчас очень жаркая погода, существенно превышающая многолетние значения — на 6-7 градусов. И связана она не только с дневными температурами, которые в ближайшие дни будут в диапазоне +28...+30 градусов, но и с очень высокими ночными температурами — около 17-18 градусов. Такая погода будет длиться до четверга включительно. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Жарко будет и днём, и ночью.
В пятницу изменения циркуляции приведут к тому, что при ещё высоких ночных температурах +18...+20 градусов днём начнётся понижение до +24...+25 градусов, а в субботу уже температура понизится до своих многолетних значений. Ночные температуры около 10-13 градусов, дневные +17...+20 градусов — около или чуть ниже нормы. В первые дни следующей недели прогнозируется уже нормальная погода», - сообщил Вильфанд.
Пока же в городе настолько жарко, что врачи советуют живущим в условиях масочного режима москвичам чаще менять средства индивидуальной защиты. Кожа под ними потеет, и влага быстрее выводит из строя защитный слой, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Он посоветовал менять маски в жару каждые 20-30 минут, предпочитая светлые оттенки тёмным и избегая синтетических изделий.
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