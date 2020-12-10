Синоптики прогнозируют морозы до минус 50 градусов в Якутии
Температура воздуха в Якутии в конце недели опустится до минус 50 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в январе в Якутии будет еще холоднее. По словам синоптика, такая температура не является рекордной.
Днем 10 декабря в Якутии ожидается до 39 градусов мороза, а 13 декабря - 44 градуса.
Ранее Вильфанд заявил, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Жителей Иркутска разбудило мощное землетрясение
- Синоптики прогнозируют морозы до минус 50 градусов в Якутии
- Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских во Франции
- Украина заявила о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе
- Майя Санду объявила о выходе из Партии действия и солидарности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru