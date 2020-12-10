Синоптики прогнозируют морозы до минус 50 градусов в Якутии

Температура воздуха в Якутии в конце недели опустится до минус 50 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в январе в Якутии будет еще холоднее. По словам синоптика, такая температура не является рекордной.

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Днем 10 декабря в Якутии ожидается до 39 градусов мороза, а 13 декабря - 44 градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.

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