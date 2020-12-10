Синоптики прогнозируют морозы до минус 50 градусов в Якутии

Температура воздуха в Якутии в конце недели опустится до минус 50 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в январе в Якутии будет еще холоднее. По словам синоптика, такая температура не является рекордной.