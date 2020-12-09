В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в ряде регионов РФ
9 декабря 202021:49
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.
По данным Вильфанд, температура в этих регионах опуститься ниже нормы на 9 градусов. Как заявил эксперт, такая погода продержится до 12 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru