В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.

По данным Вильфанд, температура в этих регионах опуститься ниже нормы на 9 градусов. Как заявил эксперт, такая погода продержится до 12 декабря.

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ФОТО: pixabay.com
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