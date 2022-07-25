Синоптики прогнозируют град с грозой в Москве 25 июля
25 июля в столичном регионе ожидаются град и гроза при температуре до 27 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
«25...27 градусов. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Местами гроза, град», - следует из сообщения.
Порывы ветра местами будут достигать 15 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Напомним, в начале недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами.
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