Синоптики предупредили об утренних морозах в Москве
Жителей Москвы на этой неделе ожидают аномальные холода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов. При этом к утру температура будет понижаться до 20 градусов ниже ноля.
По словам синоптика, 17 февраля будет самый теплый день, но аномалия будет достигать пяти градусов.
15 февраля в Москве днем ожидается 12-15 градусов, во вторник - 12-14, в среду около минус 10.
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
По словам синоптиков, погода потенциально опасна. Предупреждение действует до 22 часов 15 февраля.
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