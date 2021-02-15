Синоптики предупредили об утренних морозах в Москве

Жителей Москвы на этой неделе ожидают аномальные холода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов. При этом к утру температура будет понижаться до 20 градусов ниже ноля.