Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов

Резкое понижение температуры на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщает РИА новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Морозы будут держаться до 18 февраля. В выходные в центре Европейской России будет минус 10-12 градусов, однако 15-16 февраля температура может упасть 20-25 градусов, а местами и ниже.