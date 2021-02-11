Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов

Резкое понижение температуры на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в центре Европейской России, сообщает РИА новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Морозы будут держаться до 18 февраля. В выходные в центре Европейской России будет минус 10-12 градусов, однако 15-16 февраля температура может упасть 20-25 градусов, а местами и ниже.

В 12 регионах России ожидается опасная погода

Столичный регион ждёт снежный апокалипсис – в пятницу и субботу снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра: местами его порывы составят до 20 м/с. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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ФОТО: pixabay.com
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