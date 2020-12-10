Синоптики предупредили о резком потеплении в Европейской России

Синоптики предупредили о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре европейской части России, сообщает «Российская газета со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться и 13 декабря небо станут затягивать облака. Существенные перемены в погоде в Москве произойдут в понедельник. Днем ожидается от нуля до минус пяти градусов.

«Сейчас невозможно»: Вильфанд отказался прогнозировать погоду на Новый год

Ранее Вильфанд заявил, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.

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ФОТО: pixabay.com
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