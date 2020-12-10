Синоптики предупредили о резком потеплении в Европейской России

Синоптики предупредили о заметном изменении погоды к началу следующей недели в центре европейской части России, сообщает «Российская газета со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, устойчивый антициклон, который сопровождался ясной и морозной погодой, начинает разрушаться и 13 декабря небо станут затягивать облака. Существенные перемены в погоде в Москве произойдут в понедельник. Днем ожидается от нуля до минус пяти градусов.