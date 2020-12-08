«Сейчас невозможно»: Вильфанд отказался прогнозировать погоду на Новый год

Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь сейчас невозможно, поскольку воздушные массы будут носить изменчивый характер. Об этим заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но в течение декабря температура будет меняться, сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной», - подчеркнул специалист.

Вильфанд спрогнозировал малоснежный декабрь

Между тем, в конце ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что погода на Новый год будет теплее климатической нормы.

Синоптик подчеркнул, что весь декабрь будет теплее нормы на 2-3 градуса, однако к Новому году эта аномалия может уменьшиться на 1-2 градуса. При этом, специалист добавил, что точный прогноз погоды на новогоднюю ночь появится примерно за неделю до праздника.

Также он добавил, что в декабре количество осадков будет рядом с нормой и их должно хватить на снежный покров.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаНовый Год
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