«Сейчас невозможно»: Вильфанд отказался прогнозировать погоду на Новый год
Спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь сейчас невозможно, поскольку воздушные массы будут носить изменчивый характер. Об этим заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
«Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но в течение декабря температура будет меняться, сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной», - подчеркнул специалист.
Между тем, в конце ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что погода на Новый год будет теплее климатической нормы.
Синоптик подчеркнул, что весь декабрь будет теплее нормы на 2-3 градуса, однако к Новому году эта аномалия может уменьшиться на 1-2 градуса. При этом, специалист добавил, что точный прогноз погоды на новогоднюю ночь появится примерно за неделю до праздника.
Также он добавил, что в декабре количество осадков будет рядом с нормой и их должно хватить на снежный покров.
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