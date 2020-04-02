Синоптики предупредили о кратковременном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о кратковременном похолодании в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

Снижение температуры воздуха ожидается в ближайшее воскресенье. Она опустится примерно до 5-6 градусов днем, а ночью будет минусовая. При этом, по словам Вильфанда, в понедельник температура вновь начнет подниматься.

В пятницу и субботу температура будет в районе 10 градусов тепла. По словам метеоролога, выпавший в столице в начале недели снег растает.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какая погода будет способствовать торможению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, чем выше температура воздуха, тем больше сокращается жизнеспособность опасного вируса.



