Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в ряде регионах России
13 и 14 января в Якутии ожидаются морозы до 60 градусов мороза, в Иркутской области — до 58, в Красноярском крае с 12 по 14 января — до –55, сообщает ТАС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в Оренбургской и Пензенской областях прогнозируются холода от –26°C до –30°C, в Саратовской области — до –22°C.
«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — заявил синоптик.
В конце января в Москву могут вернуться экстремальные морозы. Но температура будет выше, чем в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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