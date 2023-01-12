В Москве ожидается новая волна холода

В конце января в Москву могут вернуться экстремальные морозы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде регионах России

По его словам, на этой неделе зона аномально холодной погоды покинет город. На ее место в конце текущей недели и в начале следующей могут прийти слабые оттепели. Они будут сопровождаться снегом и мокрым снегом.

Однако мороз может вернуться в Москву уже в конце января. Но температура будет выше, чем в новогодние праздники.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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