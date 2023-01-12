В Москве ожидается новая волна холода
В конце января в Москву могут вернуться экстремальные морозы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, на этой неделе зона аномально холодной погоды покинет город. На ее место в конце текущей недели и в начале следующей могут прийти слабые оттепели. Они будут сопровождаться снегом и мокрым снегом.
Однако мороз может вернуться в Москву уже в конце января. Но температура будет выше, чем в новогодние праздники.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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