В Москве ожидается новая волна холода

По его словам, на этой неделе зона аномально холодной погоды покинет город. На ее место в конце текущей недели и в начале следующей могут прийти слабые оттепели. Они будут сопровождаться снегом и мокрым снегом.

Однако мороз может вернуться в Москву уже в конце января. Но температура будет выше, чем в новогодние праздники.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

