Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
Серьёзный прорыв теплотрассы произошёл в городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП несколько многоэтажных домов с более чем тремя тысячами жителей оказались без отопления и водоснабжения при температуре почти - 40 °C.
Информация об аварии появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте». Из-за прорыва теплотрассы вынужденно остановилась котельная - там сработала автоматическая система защиты. Во избежание прорыва батарей отопления жильцы слили воду в стояках.
Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В администрации Мегиона сообщили о принимаемых мерах. Произведена отсечка трёх камер теплотрассы, запущены насосы для возврата давления в систему. Городские власти заверили, что критическая ситуация купирована и пообещали подключить отопление.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», по аналогичной причине в середине декабря 15 тысяч человек остались без горячей воды и отопления в Братске, Иркутской области при 30-градусном морозе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
- В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
- Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
- В Северной Осетии запретили использовать беспилотники
- Медведев заявил о необходимости более быстрой модернизации танков
- СМИ: G7 установит разные пределы цен на нефтепродукты РФ
- Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
- СМИ: Индия может сократить закупки нефти из России
- Первый пролёт левой авточасти Крымского моста надвинут после теракта
- Медведев призвал максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru