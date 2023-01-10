Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ

Серьёзный прорыв теплотрассы произошёл в городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП несколько многоэтажных домов с более чем тремя тысячами жителей оказались без отопления и водоснабжения при температуре почти - 40 °C.

Информация об аварии появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте». Из-за прорыва теплотрассы вынужденно остановилась котельная - там сработала автоматическая система защиты. Во избежание прорыва батарей отопления жильцы слили воду в стояках.

Почти 15 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Иркутской области

Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В администрации Мегиона сообщили о принимаемых мерах. Произведена отсечка трёх камер теплотрассы, запущены насосы для возврата давления в систему. Городские власти заверили, что критическая ситуация купирована и пообещали подключить отопление.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», по аналогичной причине в середине декабря 15 тысяч человек остались без горячей воды и отопления в Братске, Иркутской области при 30-градусном морозе.

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Фото: admmegion.ru
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