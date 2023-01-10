Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ

Серьёзный прорыв теплотрассы произошёл в городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП несколько многоэтажных домов с более чем тремя тысячами жителей оказались без отопления и водоснабжения при температуре почти - 40 °C.

Информация об аварии появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте». Из-за прорыва теплотрассы вынужденно остановилась котельная - там сработала автоматическая система защиты. Во избежание прорыва батарей отопления жильцы слили воду в стояках.