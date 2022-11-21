Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник

Число погибших от взрыва газа на Сахалине увеличилось до десяти человек В «Укрэнерго» усомнились в возможности блэкаута ближайшей зимой Польша подтвердила отказ допустить главу российского МИДа к участию в заседании ОБСЕ Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана Дома в России могут оборудовать площадками для беспилотников