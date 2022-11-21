Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник

Мокрый снег, сильный ветер и дождь ожидаются в российской столице 22 ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству ТАСС.

Вильфанд предупредили о сильных осадках в регионах

По его словам, несмотря на потепление до климатической нормы, с утра москвичей подстерегают осадки в виде мокрого снега и дождя. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду также не добавит комфорта. Кроме того, Вильфанд предупредил о сохранении гололедицы.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как защитить автомобиль от ледяного дождя.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Фомичев
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