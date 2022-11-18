Вильфанд предупредили о сильных осадках в регионах
В Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской и Калужской областях ожидается сильный снег в ближайшие два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской, Калужской областях прогнозируется сильный снег и мокрый снег с 18 до 19 ноября. Сложная погода ожидается и на юге европейской части России. В Крыму прогнозируется сильный дождь, в горах с мокрым снегом, условия для грозовой деятельности, ветер до 25-28 м/с.
В Краснодарском крае и Ростовской области также будет сильный дождь, мокрый снег ветер до 24-25 м/с в ближайшие два дня.
На реках в Сочи возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок в пятницу и субботу, а в устье Дона — на протяжение ближайших пяти дней.
18-19 ноября в Луганской и Донецкой народных республиках также ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, а в Запорожской и Херсонской областях - сильные осадки, преимущественно в виде дождя.
Ранее Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве к концу текущей недели опустится до январской нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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