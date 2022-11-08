Автоэксперт рассказал, как защитить машину от обледенения

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что защитить автомобиль от ледяного дождя полностью не получится, но выход из ситуации есть, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, Колодочкин посоветовал обрабатывать ряд элементов машины специальными средствами.

«Чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон», - привел пример автоэксперт.

Если ледяной дождь приведет к образованию ледяной корки в 5-10 сантиметров, то в таком случае автоэксперт советует эвакуировать машину в теплое помещение. Колодочкин предупредил, что нельзя поливать машину горячей водой.

«Может треснуть стекло, потрескаться краска. Лучше применить горячую грелку, чтобы приоткрыть дверь любым способом. Или навалиться на дверь снаружи, попытаться вдавить чуть-чуть внутрь, чтобы обледеневший уплотнитель чуть поддался», - сказал автоэксперт.

Также он рекомендовал не использовать для очистки ото льда твердые металлические предметы. Лучше пользоваться щетками и специальными размораживателями.



