Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

Явление «барической пилы» ожидает жителей столицы на этой неделе. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», так синоптики называют резкие перепады атмосферного давления.

Перепады ожидаются в течение всей недели, что может пагубно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Однако, по словам ведущего специалиста центра погода «Фобос» Александра Синенкова, амплитуда колебаний будет не такой высокой.

Отмечается, что самые низкие значения барометры покажут в понедельник, вторник и среду. К выходным давление должно вернуться к норме.