Лето, гудбай! Синоптик рассказала о снижении температуры в выходные

Бабье лето покидает москвичей в конце текущей недели. Уже в выходные жителей столичного региона ожидает понижение температурного фона и первые дожди. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Рабочая неделя завершилась у нас летней погодой, температура была по-настоящему июльской, но выходные уже будут осенними. Это будет связано с тем, что такой тёплый антициклон ушёл на юго-восток, а его место в столичном регионе заняли атмосферные фронты. Регион оказался под влиянием семейства циклонов, которые пришли надолго и принесли с собой понижение температурного фона. Температура вернулась в климатическую норму. Теперь погода будет более облачной, возрастёт вероятность дождей, хотя пока их интенсивность будет небольшой в выходные. И будет усиливаться ветер — практически все выходные с порывами до 12 метров в секунду», — описала характер погода Макарова.

Снижение температуры начнётся уже в субботу, а к середине недели с табло термометров исчезнет ещё пара-тройка градусов.