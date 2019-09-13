Лето, гудбай! Синоптик рассказала о снижении температуры в выходные
Марина Макарова сообщила НСН, что к середине следующей недели термометры будут показывать ещё на несколько градусов меньше.
Бабье лето покидает москвичей в конце текущей недели. Уже в выходные жителей столичного региона ожидает понижение температурного фона и первые дожди. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Рабочая неделя завершилась у нас летней погодой, температура была по-настоящему июльской, но выходные уже будут осенними. Это будет связано с тем, что такой тёплый антициклон ушёл на юго-восток, а его место в столичном регионе заняли атмосферные фронты. Регион оказался под влиянием семейства циклонов, которые пришли надолго и принесли с собой понижение температурного фона. Температура вернулась в климатическую норму. Теперь погода будет более облачной, возрастёт вероятность дождей, хотя пока их интенсивность будет небольшой в выходные. И будет усиливаться ветер — практически все выходные с порывами до 12 метров в секунду», — описала характер погода Макарова.
Снижение температуры начнётся уже в субботу, а к середине недели с табло термометров исчезнет ещё пара-тройка градусов.
«В ночь на субботу относительно тепло: в Москве 11…13 градусов, в Подмосковье — 8…13 градусов. Небольшой дождь, по области он может быть умеренным. А днём в субботу уже порывистый западный ветер до 12-17 метров в секунду. По области местами небольшой дождь. И максимальная температура всего лишь 16…18 градусов. В Подмосковье — 13…18 градусов. В воскресенье — более прохладная ночь: в Москве 6…8 градусов, по области — 3…8 минимальная температура. Эта ночь обойдётся без осадков, но днём опять прогнозируются местами небольшие дожди. И максимальная температура днём в столице около 15 градусов, по области 11…16 градусов. И такой характер погоды сохранится и в начале следующей недели. А в середине недели температура может ещё понизиться. И по-прежнему будут облака, дожди, низкое атмосферное давление, временами будет усиливаться ветер», — заключила Макарова.
Напомним, что текущая неделя в столице выдалась жаркой. Накануне НСН писала, что в Москве побит температурный рекорд 1955 года. Метеорологи зафиксировали на метеостанции на ВДНХ в четверг плюс 25,6 градуса.
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