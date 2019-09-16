«Жёлтый» уровень опасности объявлен в 16 регионах ЦФО из-за ветра

В 16 регионах Центрального федерального округа России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает «Газета.ру», причиной тому послужило усиление ветра.

Синоптики предупреждают о порывистом ветре жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тверской областей. Непогода там будет бушевать вплоть до вечера 16 сентября. Москвичей предупреждают о погодной опасности вплоть до 18 сентября, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

В Гидрометцентре напоминают, что «жёлтый» уровень погодной опасности — второй из четырех, обозначающий потенциально опасную погоду, пишет RT.

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